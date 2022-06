Saiba quem é o servidor que recebeu a chave da Máquina Patrola com investimento de R$ 1,3 milhão para obras de infraestrutura

O evento para a entrega dos equipamentos foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Obras e contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes, vice-prefeita Edna Queiroz, secretário de Obras Fabiano Teruel, vereadores e o senador Fábio Garcia, além de outras autoridades e convidados.

O servidor Odair, que é popularmente conhecido como Cuiabano, recebeu, hoje, a notícia de que será o operador da nova máquina. Em um gesto de reconhecimento por todo o serviço prestado ao serviço público, ele recebeu das mãos do prefeito a chave da Patrola que será comandada por ele.

A compra faz parte de um compromisso da gestão para fazer com que o município se desenvolva cada vez mais em infraestrutura. Como Campo Verde é um dos mais importantes corredores logísticos da região sul do estado, os investimentos estão sendo feitos para que as estradas tenham condições melhores para absorver o escoamento da produção agrícola campoverdense, que é destaque nas safras de algodão, soja e milho. Sem contar a agricultura familiar que também é responsável por grande parte do abastecimento da baixada cuiabana.

“As estradas são estratégicas para a nossa principal atividade econômica que é o agronegócio. Por isso, nós temos mantido o nosso compromisso de fazer com que Campo Verde possa crescer e se desenvolver em estrutura e condições para que os trabalhadores do campo consigam transportar a produção com segurança, rapidez e agilidade”, afirma Alexandre Lopes.

Além da Patrola, outras ferramentas e máquinas utilizadas em obras de manutenção de pavimentação asfáltica, como sistema de tapa buraco, cortadora de asfalto e compactadora de solo também foram adquiridos pelo município.