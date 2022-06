Rio Guaporé registra baixa vazão após fechamento de barragem e usina é multada em R$ 1 milhão em MT

Os impactos também foram sentidos em outros municípios por onde o rio passa. A extensão do Rio Guaporé é de cerca de 1,4 mil quilômetros, passando por Mato Grosso e Rondônia.

Em nota, a Sema explicou que a empresa tem atividades licenciadas para produção de energia elétrica na região, no entanto, descumpriu uma condicionante exigida pelo órgão ambiental e foi multada em R$ 1 milhão.

“O empreendimento solicitou a autorização de enchimento do reservatório PCH Nova Guaporé, no município de Vale de São Domingos. Uma das condicionantes do órgão ambiental para a liberação do projeto foi a garantia de vazão mínima de 28 m³/s na estação telemétrica de Pontes e Lacerda, com monitoramento em tempo real pelo site do Hidroweb”, explica.