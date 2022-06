Ratanabá: Linhas podem ser valas de defesas indígenas e não têm a ver com cidades perdidas, diz arqueóloga

Segundo o estudante de arqueologia e primeiro indígena do Xingu a entrar nesta área, Kamarifé Raôry Waurá, as marcas vistas podem ser antigas defesas indígenas. No entanto, nada tem haver com grandes civilizações ou cidades perdidas com ouro, como dizem as teorias na internet.

“As linhas seriam valas para impedir o avanço dos inimigos nas aldeias. É uma das hipóteses. Não tenho dúvida que os ancestrais faziam isso. Eles gostavam de guerrear, assim como outros povos, não só os indígenas. Dentro da vala, eles colocavam pedaços de árvore, tipo uma cerca, por isso eram chamados de Ajatapipoho, porque cercavam a aldeia”, explicou.

As insinuações de que esses achados seriam de uma “cidade perdida” não fazem sentido e não passam de especulações, de acordo com Suzana.

“Essa ideia da cidade, das pirâmides e das ruas não passam de especulações. O máximo que houve foi uma navegação em cima de imagens de satélites e que se chegou a essas conclusões. Não é incomum encontrar falhas geológicas com alinhamentos. Não é incomum achar formações rochosas e empilhamento de tijolos, de paredes ou com formas semelhantes a pirâmides. Isso é comum, principalmente em região de rochas sedimentares, onde há facilidade de erosão e encontra certas estruturas no relevo”, afirmou.

Segundo ela, a falta de divulgação científica pode abastecer as teorias errôneas sobre a região e, consequentemente, atrapalhar o trabalho dos arqueólogos.

“É uma região muito pouco ocupada, então, a floresta está bastante virgem. Nos registros mais antigos arqueológicos datam de 27 mil anos, com Santa Elina, em Rosário Oeste, porque é a segunda ocupação mais antiga do país e uma das mais antigas da América do Sul. Isso já entra no período do pleistoceno, final da última era de gelo. Então, quando um grupo de pesquisadores amadores falam em 400 milhões de anos [sobre Ratanabá], é uma conclusão precipitada e mostra o quanto a falta da divulgação da ciência pode trazer consequências bastante danosas para a arqueologia”, disse.