Queima de arquivo – Garota de 14 anos foi morta porque presenciou crime em Cáceres

Do: MidiaNews

A adolescente desapareceu no dia 5 de janeiro e seu corpo só foi localizado em 23 de março

Um dos envolvidos no homicídio de uma adolescente, desaparecida no início do ano em Cáceres, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2), em uma ação conjunta das Delegacias de Cáceres e de Mirassol d’Oeste.

F.T.L., de 30 anos, foi preso em Mirassol D’Oeste. Ele foi identificado como a pessoa responsável por levar a adolescente até o local onde ela foi morta.

A garota desapareceu no início de janeiro, após presenciar um homicídio no bairro Vista Alegre. Ela fez o último contato com familiares no dia 05 de janeiro e depois não foi mais vista.

A vítima teria presenciado o homicídio de Eduardo Henrique de Arruda, 23 anos. O rapaz foi alvejado por disparos de arma de fogo na tarde do dia 5 de janeiro, em uma rua do Bairro Vista Alegre.

O corpo da adolescente foi localizado em 23 de março, após buscas realizadas pela equipe da Delegacia de Cáceres com apoio do Corpo de Bombeiros. Ela estava enterrada em uma cova rasa, no Bairro Jardim Industrial, e o corpo foi encontrado com auxílio de cães farejadores.

O investigado preso pelo crime contra a adolescente também teve cumprido um mandado de prisão em aberto por roubo seguido de morte, com condenação definitiva pela Comarca de Cuiabá.