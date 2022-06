Projeto Quero Aventura está com inscrições abertas para eventos esportivos em comemoração ao aniversário de Campo Verde

Grandes provas esportivas devem movimentar Campo Verde no mês de julho, em comemoração ao aniversário do município que completa 34 anos em 2022. Para estimular a atividade física, foram criadas as provas de “Corrida Infantil” para 300 atletas, às 15h, e a atração muito esperada que é “2 Horas de Mountain Bike XCO”, às 19h45, no sábado dia 02 de julho. No domingo (03), será o dia do desafio da “Corrida de Rua 5 k”, às 06h30.

Clique aqui para acessar o link de inscrição:

O ponto de encontro das provas será o Estádio Municipal Félix Belém de Castro. As inscrições são gratuitas e a orientação da Secretária Municipal de Esporte é para que todos os participantes cheguem ao local com uma hora de antecedência do horário da largada de cada prova e se atentar as recomendações descritas no regulamento.

Para a prova de mountain bike, o participante não pode se esquecer dos equipamentos de segurança como farol, capacete, sinalização traseira, a prova será realizada no período noturno. Já para a corrida de rua, é preciso estar com tênis adequado, roupas leves e hidratação, por exemplo (acesse o regulamento para conferir todas as orientações).

Para fazer a inscrição para a prova infantil, o responsável precisa ir pessoalmente até o Ginásio Municipal Isaías Joubert Romancini, com documentos da criança que irá participar da prova e declaração da escola para comprovar o aluno está matriculado nas redes de ensino pública e particular do município. Caso a criança não esteja em idade escolar, basta apresentar a documentação pessoal.

Documentação: o responsável deve levar cópia do CPF dele e da criança; além do comprovante de endereço. Caso a criança não tenha CPF, a inscrição será feita com o documento do responsável.

A retirada dos kits poderá ser feita na sexta-feira, dia 01 de julho, das 10h às 20h, no Ginásio Municipal. No sábado, os kits podem ser retirados no Estádio Municipal Félix Belém de Castro, das 09h30 até as 13h.

Serviço:

Ginásio Municipal Isaías Joubert Romancini

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 450, no bairro Bordas do Lago, Campo Verde;

Horário: das 10h às 20h

Municipal Félix Belém de Castro

Endereço: Avenida Senador Atílio Fontana, s/n, Campo Verde.

Horário: das 09h30 às 13h.