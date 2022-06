Primeira rodada de Dias de Campo reúne público de 300 pessoas

Com informações da ASCOM Senar

Com cerca de 300 participantes, foram concluídos seis dos 100 Dias de Campo da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT). Os eventos reuniram produtores rurais, estudantes e profissionais da área. A próxima etapa será de 28 de junho a 14 de julho, simultaneamente em todas as regiões do estado.

Dentre os participantes esteve o piscicultor José Rubens, anfitrião do Dia de Campo em Comodoro. Segundo ele, capacitações e consultorias do Senar-MT o ajudaram a empreender no ramo. “Hoje temos um empreendimento reconhecido na região, mas quem deu o pontapé inicial foi o Senar-MT que ofertou cursos para nos capacitarmos na área. Se não fosse isso já teríamos fechado o nosso negócio”, afirma.

Além das capacitações, o produtor também é um dos atendidos pela ATeG Piscicultura e afirma que já tem colhido bons resultados. “Com um técnico de campo à nossa disposição, estamos ampliando ainda mais e agora produzindo peixes em escala”.

A piscicultura, junto a olericultura e a bovinocultura de corte foram as três cadeias produtivas abordadas nesta primeira etapa. Ao todo, os 100 Dias de Campo contemplarão nove cadeias até meados de julho, sendo elas: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, apicultura, piscicultura, fruticultura, olericultura, cafeicultura, ovinocultura e floricultura.

Segundo o coordenador da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), Armando Urenha, a segunda etapa retornará à região oeste que ainda tem previsto 14 Dias de Campo, além dos seis já executados. “Estaremos presentes simultaneamente em todo o estado, proporcionando aos participantes essa oportunidade de estarem reunidos e trocando experiências entre si, ensinando parte técnica de cada cadeia produtiva e primeiros socorros, tudo sem custo algum”, explica.

Os Dias de Campo ocorrerão sempre no período matutino, são gratuitos ao público e destinado a todos os produtores rurais – mesmo que não sejam atendidos pela ATeG – profissionais da área, parceiros e estudantes. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural que atende cada um dos municípios e verificar a programação que já está sendo divulgada localmente.