Prefeitura de Guarantã do Norte anuncia show de Patati e Patatá que não estava previsto, palhaços sobem no palco e são vaiados

Por Rogério Júnior e Thiago Andrade, g1 MT

O que era para ser uma pequena apresentação dos palhaços Patati e Patatá numa escola de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá, se transformou em uma polêmica envolvendo os artistas e a gestão pública.

É a que a prefeitura anunciou um show da dupla como parte das celebrações do aniversário de 41 anos da cidade, apesar de o contrato prever uma apresentação de um material dos palhaços numa escola, com direito a fotos em ambiente escolar. Pegos de surpresa para o show, segundo a empresa responsável pelos palhaços, Patati e Patatá subiram no palco, no sábado (4), cantaram quatro músicas e foram vaiados.

Nesta terça-feira (7), a prefeitura afirmou, em nota, que houve um erro de interpretação, isentou os palhaços de responsabilidades pela apresentação e disse que o show com os artistas não estava mesmo previsto.

“Reiteramos nosso pedido de desculpas ao Patati Patatá por toda a confusão e aproveitamos para reforçar nosso respeito e admiração pela marca”, diz trecho da nota.

Ao chegarem na cidade, os artistas foram levados para o local do show, onde o público infantil aguardava a apresentação anunciada pela prefeitura.