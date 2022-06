Prefeitura de Campo Verde realiza Mutirão de Renegociação Fiscal e Regularização Fundiáriana praça do bairro São Miguel

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os contribuintes terão a oportunidade de ter acesso aos benefícios que a Prefeitura de Campo Verde está oferecendo para a regularização de pendências com descontos por meio do REFIS-Mutirão de Renegociação Fiscal que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de junho, na praça do bairro São Miguel. O atendimento, nos três dias, será das 07h às 17h.

Será possível renegociar pendências como IPTU, Taxas e tributos municipais inscritas em dívida ativa até 31 de dezembro de 2021.

Os descontos são de 100% sobre juros e multas para o pagamento à vista ou opções de parcelamento com descontos de 80% em até 3 vezes e 60% para o parcelamento em até 10 vezes.

A secretária municipal de fazenda, Arlete Fassicolo, explica que é importante que a população regularize as pendências para ficar em dia com os compromissos fiscais e colaborar para o desenvolvimento do município. “Os pagamentos dos impostos e tributos são necessários porque colaboram com os investimentos em manutenção dos serviços essenciais como saúde, educação e mobilidade urbana, por exemplo, gerando mais qualidade de vida para a população. Desta forma, todos colaboram para o desenvolvimento do município”, explica.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Para os moradores do bairro Cidade Alta, que estão em processo de regularização fundiária, a Prefeitura de Campo Verde oferece 100% de desconto sobre juros e multas no parcelamento em até 30 vezes.

O Departamento de Habitação e Regularização Fundiária estará com um posto de atendimento, no Mutirão Fiscal, na Praça São Miguel, para recolher a documentação necessária para o processo de regularização fundiária e, além disso, renegociar os débitos de alienação.

Os documentos necessários são: RG, CPF, certidão de nascimento/casamento, comprovante de endereço e rede contratual (se for casado, a documentação pessoal do cônjuge também precisa ser entregue com os demais documentos).

O Projeto REURB’s (Regularização Fundiária e Urbana) tem o objetivo fazer a documentação para a entrega do título definitivo de posse dos moradores que são proprietários de lotes, mas que ainda não tem o título de propriedade. Caso o contribuinte tenha alguma pendência fiscal com o município, o título de posse da propriedade não pode ser emitido, por isso, é importante aproveitar os benefícios dos REFIS para renegociar os débitos atrasados.