Prefeitura de Campo Verde faz exumação de corpos em cemitério municipal para enterrar mortos da pandemia

O decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios desta segunda. O edital chama os familiares que tenham parentes enterrados no cemitério, localizado no bairro Jupiara.

A exumação dos restos mortais será feita nos corpos sepultados entre os anos de 2005 à 2015, com o prazo de concessão vencido, de cinco anos contados da data do sepultamento, conforme previsto em lei.

O interessado responsável ou familiar, deverá procurar o cemitério Municipal São Pedro para manifestar interesse em manter o local para família, com zelo e cuidados, munido de cópia do RG e cópia da certidão de óbito do respectivo ente querido, neste período de 15 dias.

Os interessados devem entrar em contato, por meio do telefone (66) 9 9963-7656, de segunda à sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h, ou ir ao endereço nestes mesmos horários.