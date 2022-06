Prefeito Alexandre Lopes acompanha governador Mauro Mendes em anúncio de asfalto da MT 140; obra trará avanços logísticos e econômicos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes acompanhou o governador Mauro Mendes na inauguração dos 91,13 quilômetros de asfalto novo da MT-140, que faz a ligação entre os municípios de Campo Verde, Nova Brasilândia e Planalto da Serra.

Durante visita à região beneficiada com o investimento, nesta segunda-feira (27), o chefe do executivo municipal disse que Campo Verde recebe a realização de um grande sonho. “Nós vamos poder ligar duas grandes regiões através das rodovias BR 070 e BR 163 trazendo grandes avanços logísticos e econômicos. Assim, poderemos criar novos corredores. Isso trará mais desenvolvimento para Campo Verde e toda a região. O Poder Público tem que andar paralelo ao desenvolvimento e estamos atentos a esse processo de crescimento”, ressalta Alexandre Lopes.

O prefeito campoverdense lembrou que parte das obras inauguradas também faz parte do plano de infraestrutura que irá criar um novo corredor logístico estratégico ligando Campo Verde a Nova Mutum pela MT-140, na região Médio-Norte.

Segundo Mauro Mendes, Campo Verde atravessa um grande momento e é cada vez mais um município estratégico para a região sul do estado e com a obra de infraestrutura na MT 140 novas possibilidades de desenvolvimentos surgem para todos os municípios ligados pela rodovia. “Para Campo Verde e toda a região, esse investimento significa progresso, significa criar conexões que vai aumentar o comércio com Campo Verde e, isso, melhorar o relacionamento que, hoje, a cidade tem. O município está se transformando em um grande polo têxtil, uma cidade que cada vez mais vai agregar serviços para essa grande área produtora que se desenvolve”, conclui.

O governador Mauro Mendes também inaugurou três pontes, asfalto novo e revitalização na MT-244 e anunciou investimentos de R$ 9,9 milhões para Nova Brasilândia.

Foram asfaltados três trechos da MT-140. Um de 9,97 km na Serra de Nova Brasilândia, outro de 28 km entre Campo Verde e Nova Brasilândia e um de 53,16 km até Planalto da Serra. Com isso, os municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra passam a ter uma ligação direta por asfalto ao restante da malha rodoviária estadual.

Para o governador Mauro Mendes, esse é um momento histórico na logística e no desenvolvimento de Mato Grosso. “Uma enorme satisfação, enquanto cidadão mato-grossense, ver tanta coisa boa acontecendo no nosso Estado. Nada disso aconteceria se cada trabalhador não fizesse a sua parte”, afirma.