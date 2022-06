Prazo para regularizar IPTU com descontos de até 35% encerra em 15 de junho

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os contribuintes de Campo Verde têm até o dia 15 de junho para regularizar o IPTU 2022 com os benefícios de até 35% de desconto para o pagamento à vista. Para ter acesso ao carnê, basta acessar o site da prefeitura e fazer a impressão do boleto ao clicar aqui.

Outros canais disponíveis para ter acesso ao carnê são e-mail: sefaz@campoverde.mt.gov.br e WhatsApp (66) 99926-9754.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, a meta da prefeitura é atingir 70% de arrecadação do IPTU 2022.

DESCONTOS IPTU

Em 2022, os descontos do IPTU podem chegar até 35%. Sendo, 20% para o pagamento à vista, 10% para contribuintes com pagamentos de tributos em dia com o município e mais 5% para os contribuintes (pessoa física) que realizarem as atualizações dos seus dados.

A prefeitura também está oferecendo opções para o pagamento parcelado em até 5 vezes, com o vencimento da primeira parcela em 15 de junho.

O prazo para emissão do carnê é até o dia 15 de julho. Não se esqueça de atualizar o cadastro antes emitir o carnê para garantir os 5% de desconto.