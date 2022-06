Portão do Inferno – Motociclista ia para Chapada após descobrir morte do irmão

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na tarde de segunda (6) em uma das curvas do Portão do Inferno, na MT-251

A família do motociclista Pedro de Ávila, de 56 anos, que bateu em um ônibus na beira do Portão do Inferno, na MT-251, na tarde de segunda (6), disse que ele estava desorientado e abalado emocionalmente na hora do acidente. Isso porque, poucas horas antes, havia recebido a notícia da morte do irmão caçula.

Pedro, que é eletricista, seguia para Chapada dos Guimarães para a casa do irmão, Nei de Ávila, de 46 anos, para saber informações sobre a morte.

O caçula morreu na manhã de segunda enquanto voltava da padaria, possivelmente de um ataque cardíaco.

A família mal havia assimilado a morte de Nei quando recebeu a notícia do acidente de Pedro.

“A gente já estava bem abalado e ficou mais desesperado ainda, porque não tinha notícias dele. Meu pai e minha tia saíram para vê-lo”, contou a jornalista Layse Ávila, de 31 anos, sobrinha do motociclista.

Segundo Layse, o tio saiu desorientado de casa assim que descobriu a morte do irmão, com quem era muito apegado.

“Ele saiu desorientado, falou que ia vir e não quis esperar ninguém, pegou a moto e foi. Ele disse que a vista dele escureceu e foi então que o acidente aconteceu”, explicou ela.

O velório do irmão do eletricista ocorreu na noite do mesmo dia.

Perna quebrada

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento exato da batida.

Nas imagens é possível ver a moto fazendo a primeira curva corretamente, em seguida, o condutor invade a pista contrária e bate de frente com o ônibus.

Após a batida, Pedro ficou caído no chão. O motorista do ônibus parou logo após a colisão para prestar socorro ao motociclista.

Foi justamente por essas imagens que a família ficou sabendo do acidente. “Eu reconheci ele. Depois que ele caiu, tirou o capacete e eu falei: ‘É o meu tio’”, disse Layse.

Pedro aguardou a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi transferido inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Chapada.

Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Pronto Socorro de Várzea Grande, onde segue internado.

Pedro quebrou uma perna e deslocou os ossos da clavícula e do braço. Ele chegou a dar entrar na sala de cirurgia para recolocá-los no lugar, mas ainda serão realizados exames para verificar a necessidade de uma cirurgia.