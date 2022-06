Policiais militares do 10º Batalhão auxiliam mulher durante realização de parto na Capital

A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá para os cuidados médicos necessários

Hallef Oliveira | PMMT

Policiais militares do 10º Batalhão da PM ajudaram uma mulher, que estava em trabalho de parto e auxiliaram no nascimento de um menino, no começo da noite desta quinta-feira (09.06), no Distrito de Aguaçu, em Cuiabá.

Segundo as informações dos policiais, narradas em boletim de ocorrência, por volta de 19h, a equipe foi acionada via Ciosp para ajudar uma mulher, que se encontrava em trabalho de parto. O chamado foi direcionado aos policiais, pois as equipes de plantão do Samu prestavam atendimento a outras ocorrências.

Chegando ao endereço informado, os policiais encontraram a mulher com seu marido e verificaram que o nascimento da criança já estava em andamento.

Neste momento, o sargento Carlito Araújo e os soldados Fabrício e Édipo iniciaram os procedimentos necessários e auxiliaram a mãe a realizar o nascimento da criança com segurança.

Após o parto, a mãe e a criança, ainda ligados pelo cordão umbilical, foram levados, na viatura da PM, para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde receberam todos os cuidados médicos necessários.

A mãe e o recém-nascido passam bem e devem receber alta em breve.