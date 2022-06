Polícia Militar prende suspeito de matar a própria mãe asfixiada em Várzea Grande

Ordem judicial foi cumprida em uma clínica de reabilitação em Chapada dos Guimarães

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam nesta quarta-feira (01.06), o suspeito de matar a própria mãe e ocultar o cadáver em Várzea Grande.

A prisão foi cumprida em uma clínica de reabilitação, no Rio dos Peixes, no município de Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá). O crime ocorreu no último dia 13 de maio, no apartamento em que residiam, no bairro Jardim Aeroporto.

No entanto, o corpo da técnica de enfermagem identificada como Eracy de Campos, de 71 anos, só foi localizado no dia 26 do mesmo mês.

Na tarde desta quarta, os militares receberam informação de que o foragido da Justiça estaria internado no local. De imediato, o Grupo de Apoio (GAP) se deslocou até o estabelecimento e realizaram cerco policial.

Em seguida, os militares foram recebidos pelos funcionários, que os levaram até o cômodo em que se encontrava o foragido e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Cuiabá para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.