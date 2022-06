Polícia Militar prende dupla, recupera veículo roubado e apreende arma em Cuiabá

Em diligência, de posse das características do carro e da dupla, os militares identificaram os suspeitos transitando com o veículo pela Rodovia Emanuel Pinheiro.

Wellyngton Souza | PMMT

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (22.06), dois homens, de 21 e 29 anos, após renderem duas pessoas e roubarem um veículo a mão armada. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (22.06), no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

Em certo momento, a Polícia Militar conseguiu deter o veículo. Os policiais encontraram uma arma de fogo com três munições intactas.

As vítimas foram acionadas em seguida. O veículo e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

