Polícia investiga causas de condomínio pegar fogo 4 vezes em 24 horas em MT; famílias atingidas estão em hotel

Um laudo da Polícia Técnica (Politec) deve apontar as causas do fogo no condomínio Chapada dos Ypês. A Polícia Civil aguarda o resultado.

Os apartamentos foram atingidos, entre a noite de sábado (25) e a tarde de domingo (26).

A Construtora MRV, responsável pelo condomínio, informou que, até a emissão do laudo pericial, as três famílias moradoras dos apartamentos em que ocorreram os incêndios serão atendidas com hospedagem em hotel no município de Várzea Grande.