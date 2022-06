Polícia Federal apreende 15 caminhões carregados de madeira ilegal em terra indígena em MT

Por g1 MT

A Polícia Federal apreendeu, nessa quarta-feira (22), 15 caminhões carregados de madeira ilegal na terra indígena, Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Além dos veículos também foram apreendidos três tratores e três motocicletas.

De acordo com a Polícia Federal, a equipe fez um mapeamento de uma extensa área de desmatamento, com estradas que vão do garimpo na terra indígena Aripuanã até o estado de Rondônia.

As investigações indicam que todos os dias saem dessas áreas de desmatamento pelo menos 10 caminhões carregados de toras de alto valor.

Não houve prisões de madeireiros.