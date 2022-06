Polícia Civil cumpre 10 mandados em operação para apurar roubo de defensivos em Campo Verde

As ordens judiciais foram expedidas com base em investigações da Polícia Civil de um roubo ocorrido em março no munícipio

Assessoria | Polícia Civil-MT

Dez ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar, são cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (23.06), na segunda fase da operação “Cartão Vermelho”, deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacia de Campo Verde.

A operação tem como alvos suspeitos identificados em investigação de roubo de defensivos em uma propriedade rural do município. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Campo Verde com base nas investigações da Polícia Civil.

Na operação, são cumpridos sete mandados de busca domiciliar, dois mandados de prisão temporária no município de Campo Verde, e um mandado de prisão temporária na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

O roubo

O crime ocorreu no dia 19 de março de 2022, em uma fazenda na BR 070, em Campo Verde sentido a Primavera do Leste. Na ocasião, aproximadamente 15 criminosos ,em posse de armas longas e curtas, renderam os funcionários da fazenda e subtraíram diversos defensivos agrícolas, além de antena, monitores, trator, celulares e dois veículos (um carro e uma motocicleta).

Primeira fase

Na primeira fase da operação, deflagrada no mês de maio deste ano, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar que resultaram em duas pessoas presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

Durante as buscas foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola 9mm com 3 carregadores, e um revólver 38, além de 44 munições 9mm, seis munições 38, duas munições calibre 22, uma munição calibre 32, duas munições .40 e uma munição calibre 12.