Piloto de motocross morre em queda ao saltar rampa em campeonato em MT

O acidente aconteceu na última volta do campeonato. Weliton saltava uma rampa quando caiu na pista de motocross. As imagens da transmissão do evento mostram o momento do acidente.

Ele era líder na categoria ‘novato nacional’. Na prova deste domingo, em que disputava na categoria, Weliton estava na quarta posição e tentava passar para a terceira quando sofreu o acidente.