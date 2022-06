Operação faz buscas contra três investigados por transmissão ilegal de conteúdo pela internet em MT

“Três alvos em Rondonópolis eram responsáveis por esse site. O trio distribuía de forma gratuita material protegido por direito autoral. Eram jogos de futebol que seriam pagos. Houve o cumprimento das buscas e a suspensão do site”, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o trio ganhava remuneração pelos acessos e as propagandas vinculadas no site. Em 1 ano, os suspeitos tiveram lucro de mais de R$ 100 mil, segundo o delegado.