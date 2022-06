Operação cumpre mandados contra investigados por tráfico de drogas em cidades de fronteira em MT

A Polícia Civil deflagrou a operação ‘Ráquis’, na manhã desta quarta-feira (29), para cumprir 19 mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas, em cinco cidades da fronteira do estado.

De acordo com a polícia, equipes das delegacias de Mirassol D’Oeste e de Rio Branco, com apoio das unidades da Regional de Cáceres, estão cumprindo cinco mandados de prisão e 14 ordens judiciais de busca e apreensão nas cidades de Curvelândia, Lambari D’Oeste, Salto do Céu, Cáceres e Rio Branco.