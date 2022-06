Nova CNH começa a ser emitida em MT nesta quarta; veja o que muda

A atualização para a nova CNH se destina aos condutores que irão renovar a carteira, emitir uma segunda via, alterar os dados pessoais ou mesmo emitir a CNH pela primeira vez.

O novo documento irá seguir o mesmo padrão nacional. Agora, a categoria da CNH deve ficar mais visível na primeira coluna ao lado da imagem do tipo de veículo do condutor. No canto superior direito, terá uma letra para identificar se está apenas permitido para dirigir (P) ou se é definitivo (D).

Entre as novidades, haverá um texto, no verso, em até três idiomas escrito em português, inglês e espanhol. Apesar dessa atualização, os condutores continuam obrigados a emitirem a Permissão Internacional para Dirigir (PID), se for permanecer por mais de 180 dias no exterior, segundo o Detran. Ao todo, essa permissão vale em 150 países signatários da Convenção de Viena.