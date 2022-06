De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nos dias 28, 29 e 30 de junho acontece o Mutirão de Regularização Fiscal e Regularização Fundiária na Praça do Bairro São Miguel. Não perca a oportunidade de regularizar os débitos com a prefeitura de Campo Verde com descontos de até 100% sobre juros e multas e de até 80% no parcelamento em até 10 vezes.

