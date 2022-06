Municípios de MT estão em alerta devido ao aumento no número de casos de dengue

Por Emerson Miranda e Dhyego Rodrigues, TV Centro América

Pelo menos dois municípios de Mato Grosso estão em alerta por causa do alto número de casos de dengue registrados neste ano. Em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá e Tangará da Serra, a 242 km da capital, agentes da vigilância em saúde estão visitando as casas para impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

m Primavera do Leste, os casos de dengue mais que dobraram e a cidade vive o risco de uma epidemia. Para reduzir os efeitos, agentes de saúde estão fazendo uma varredura pelos quintais das residências.