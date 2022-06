Mulher é presa em flagrante em Lucas do Rio Verde por maus tratos contra criança de quatro anos

Na residência, os policiais localizaram ainda uma pistola 380, 11 munições, duas bicicletas furtadas, entorpecente e dinheiro

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante nesta manhã (02.06), no bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde, após a equipe da Delegacia da Polícia Civil receber uma denúncia de maus tratos contra uma criança de quatro anos, filho da suspeita.

Conforme o delegado Eugênio Rudy, do Núcleo de Atendimento à Criança, Mulher e Idoso, a Polícia Civil recebeu uma denúncia e uma equipe foi até a residência para checar as informações de que a criança estaria sendo vítima de maus tratos.

Ao chegar à residência, o padrasto da criança, de 22 anos, saiu correndo e conseguiu fugir. “Ele possui, ao todo, 19 procedimentos na delegacia, que vão desde tráfico de droga a furto e roubo. Já está devidamente identificado e é questão de tempo para ser preso”, informou o delegado.

Os investigadores constataram que a criança vivia em situação degradante. “O menino de apenas quatro anos apresenta vários hematomas pelo corpo, devido às agressões que sofria. Ele passava por todo o tipo de humilhação, chegando ao cúmulo de ser obrigado a recolher as fezes do cachorro com as próprias mãos. Vamos encaminhá-la para atendimento psicológico e depois ficará sob os cuidados do conselho tutelar” concluiu o delegado.

Na residência, os policiais localizaram ainda uma pistola 380, 11 munições, duas bicicletas furtadas, entorpecente e uma expressiva quantidade em dinheiro.

A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde será autuada por maus tratos, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.