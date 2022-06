Mulher é estuprada em frente ao marido durante roubo em fazenda

Do: MidiaNews

O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22) no Município de Novo Mundo; criminoso fugiu

Uma mulher de 25 anos foi estuprada durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (22) em uma fazenda do Município de Novo Mundo (a 740 quilômetros de Cuiabá). O crime foi presenciado pelo marido da vítima, de 26 anos, quando ele se desvencilhou das amarrações.

Conforme o boletim de ocorrência, o assaltante invadiu a propriedade, localizada na MT-419, por volta das 2h.

Ele entrou no quarto do casal e anunciou o assalto pedindo dinheiro às vítimas, que entregaram a quantia de R$ 314.

O assaltante amarrou as vítimas com fita adesiva e pediu para que a mulher o acompanhasse. Do lado de fora da casa ele começou a passar as mãos pelo seu corpo e em seguida, conforme o relato, a estuprou.

O homem, que estava amarrado no quarto, conseguiu se soltar e quando o assaltante o viu pediu para que a esposa o amarrasse novamente.

Depois da vítima estar amarrada, o agressor continuou com o estupro, dessa vez do lado de dentro da casa, no quarto do casal.

Não foi informado se o agressor manteve o marido dentro do quarto enquanto cometia o crime.

Após a fuga do criminoso, as vítimas procuraram a delegacia e disseram que levariam materiais com o DNA do agressor.

A Polícia Civil investiga o crime.