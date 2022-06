MP investiga 24 cidades de MT por shows com dinheiro público; uma delas é Sorriso, onde Zé Neto criticou Lei Rouanet e Anitta

“Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. […] A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente ”, declarou.

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, diz que serão investigados os seguintes municípios: Gaúcha do Norte, Porto Alegre do Norte, Figueirópolis D’Oeste, Sorriso, Nortelândia, Salto do Céu, Alto Taquari, Novo São Joaquim, Nova Mutum, Sapezal, Canarana, Acorizal, Brasnorte, Água Boa, São José do Xingu, Vera, Barra do Garças, Juína, Querência, Bom Jesus do Araguaia, Santa Carmem, Matupá, Nova Canaã do Norte e Novo Horizonte do Norte.