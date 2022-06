Motorista bêbado provoca acidente e deixa quatro feridos em VG; bebê está entre as vítimas

Do: MidiaNews

Guardas municipais precisaram agir para que ele não fosse linchado por testemunhas

Quatro pessoas de uma mesma família, entre elas um bebê, ficaram feridas em um acidente provocado por um motorista bêbado na noite de domingo (26), na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande.

O homem precisou ser socorrido para não ser linchado por testemunhas.

Conforme informações da Guarda Municipal da cidade, o motorista do Fiat Fiorino não respeitou à sinalização e com isso colidiu com o Ford Focus, que estava com quatro ocupantes.

Devido ao impacto, todos ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade médica. Um bebê que estava no veículo teve um corte na cabeça.

Testemunhas agrediram o motorista da Fiorino e os guardas precisaram intervir para que algo de pior não ocorresse.

O motorista do Fiorino, que usa tornozeleira eletrônica, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado a delegacia.