Motorista alcoolizado atinge ponto de ônibus e fere pedestre

Do: MidiaNews

Condutor foi submetido ao bafômetro, que deu positivo; ele destruiu a grade de um supermercado

Um homem foi preso no final da noite desta quarta-feira (1º) após atropelar um pedestre em um ponto de ônibus enquanto dirigia alcoolizado, em Sinop (a 498 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava em um Pálio quando perdeu o controle do veículo ao passar por uma rotatória.

Desgovernado, o veículo saiu da pista, subiu na calçada e atingiu o ponto de ônibus em que a vítima, de 50 anos, estava sentada.

Devido à velocidade, o carro ainda continuou andando após se chocar com o ponto e só parou ao se chocar com a grade de um supermercado e invadir o estacionamento.

No momento da colisão, a vítima acabou caindo ao ser atingida pelo carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do pedestre e o encaminhou até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ele permaneceu internado para receber atendimento.

A Polícia Militar foi acionada e logo notou que o motorista aparentava estar embriagado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo com 0,49 mg/l de álcool no sangue.

O motorista também estava com lesões e foi detido após a constatação de embriaguez ao volante. Seu carro ficou destruído.