Mostra de cinema independente abre inscrições para curtas-metragens em Cuiabá

Quatro dias de exibição de curtas-metragens independentes com direito a premiação no quinto dia da 21ª Mostra Audiovisual Universitário e Independente da América Latina (Maual), que acontece nos dias 20 a 23 de outubro no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). As inscrições já estão abertas de forma gratuita e se encerram no dia 25 de julho.