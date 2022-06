Mistério em Canarana – Casal está desaparecido há 9 dias; imóvel tinha marcas de sangue

Do: MidiaNews

Um casal de namorados, moradores de Canarana (a 838 km de Cuiabá), está desaparecido há duas semanas. José Augusto Ramos dos Anjos, de 22 anos, e a menor A.L.C., de 16, não são vistos desde o dia 1º de junho.

Foi o pai de José Augusto quem procurou a delegacia e relatou que não tem notícias de seu filho nem da namorada.

Segundo ele, a última vez que conseguiu contato com o filho foi por volta das 17h do dia 31 de maio.

O casal foi visto pela última vez em uma chácara da família, na zona rural do Município.

Quando o pai do rapaz foi até a chácara, se deparou com o local todo revirado e com marcas de sangue. O carro de José estava com as portas abertas.

Os policiais apreenderam alguns objetos para investigação, que segue em andamento.

O sangue encontrado no local foi encaminhado para a perícia para um exame de DNA.