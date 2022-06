Mendes reúne políticos e empresários em Campo Verde

Do: MidiaNews

O governador Mauro Mendes mais uma vez mostrou a força política de seu governo e reuniu neste sábado (4) dois senadores e sete deputados federais, além dos empresários e produtores de Campo Verde.

A comitiva seguiu o chefe do Executivo Estadual em evento de assinatura de convênios com o município, destinando mais de R$ 44,8 milhões em investimentos para a infraestrutura e a saúde de Campo Verde.

Acompanham Mauro Mendes os senadores Fábio Garcia e Wellington Fagundes, os deputados estaduais Max Russi, Allan Kardec, Carlos Avalone, Nininho, Wilson Santos, Elizeu Nascimento e João Batista, além de secretários de Estado e autoridades locais.

Empresários e produtores da região também fizeram questão de participar do ato de assinaturas com o governador. Entre eles, Eraí Maggi, o principal e maior produtor de soja do país.

Na sexta-feira (3), Mauro Mendes esteve nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Torixoréu e Rondonópolis, destinando ainda mais investimentos para as regiões, sempre acompanhado das principais autoridades do Estado e dos moradores das cidades, que fazem questão de participar dos eventos e tirar fotos, mostrando que além de força política, o governador tem popularidade em todas as cidades que percorre.