Mauro Mendes assina novos convênios para investimentos em grandes obras de infraestrutura em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O governador Mauro Mendes assina, neste sábado (04), convênios entre Governo do Estado de Mato Grosso e Prefeitura de Campo Verde para a realização de obras importantes para o desenvolvimento do município.

Em apenas um ano e cinco meses de gestão, os investimentos têm feito a diferença na vida das pessoas. “Conseguimos viabilizar obras que já estão em execução em nosso município. Mas, não é só isso! Considerando apenas os últimos e novos convênios, entre a Prefeitura de Campo Verde e o Governo de Mato Grosso, chegamos a marca de aproximadamente 57 milhões de reais em investimentos”, afirma o prefeito Alexandre Lopes.

Os convênios de cooperação mútua irão viabilizar investimentos em pavimentação de estradas, construção de pontes de concreto, recapeamento urbano e melhorias no transporte escolar.

Alexandre Lopes diz que a visita do governador Mauro Mendes à Campo Verde será um momento importante para toda a população devido aos novos investimentos que serão firmados através do convênio com o governo estadual.

“Nós temos o entendimento de que Campo Verde atravessa um momento único perto de completar 34 anos de história. Eu fico muito feliz em saber que o Governo do Estado também entende a importância de trazer grandes investimentos para o nosso município. Serão obras como pontes de concreto, pavimentação de estradas, fechamento de buracos e transporte escolar de qualidade para os nossos alunos que irão refletir diretamente na qualidade de vida da população. Por isso, fica o sentimento de gratidão pela sensibilidade do govenador Mauro Mendes com a nossa população”, afirma.

O encontro com o governador Mauro Mendes está marcado para as 8h de sábado, dia 04 de junho, no Pátio da Bunge. “A população está convidada para participar desse evento que irá marcar ações importantes para melhorar a vida do cidadão campoverdense”, convida Lopes.