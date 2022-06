Mais de 30 cowboys disputam R$ 30 mil em premiação na 21º Expoverde

Evento será realizado entre os dias 6 e 9 de julho, na sede social do Sindicato Rural

Assessoria

O Rodeio da 21º Expoverde, atividade que faz parte do calendário do “Circuito Mato-Grossense de Rodeio 2022″, terá a presença de mais de 30 cowboys na modalidade profissional. Com uma premiação de R$ 30 mil para o vencedor, a disputa vai ocorrer durante todos os dias do evento, que ocorre entre 6 e 9 de julho. E neste ano, há ainda uma novidade, a modalidade em carneiro do projeto Cowboy do Futuro.

Segundo a equipe Renato Souza, organizadora do rodeio, competidores de todo o Brasil vão desembarcar em Campo Verde (136 km de Cuiabá) para participar do calendário. Sempre a partir das 21h, o público poderá presenciar a disputa, além de shows pirotécnicos e queima de fogos. A animação e narração ficam por conta de Daniel Tibiriçá e o Adriano Duarte, nomes conhecidos no meio.

Já a locução comercial está a cargo de Francis Carlos e os comentários de Fernando Elias. Quem for prestigiar a festa ainda poderá assistir Ednei de Paula, entre os concorrentes. Ele, que nasceu no município, é um dos maiores campeões do país. “Somente podemos esperar pelo melhor na volta do rodeio, são mais de 30 competidores disputando. Vai ser um espetáculo”, afirma Renato Souza.

Outra novidade deste ano é o “Cowboys do Futuro”, que consiste em um rodeio em carneiros, com crianças de até 6 anos e com no máximo 25 kg. Os pequenos dominam a arena por dois dias. Mesmo com toda a coragem e habilidade demonstrada pelos competidores mirins, eles só entram na arena vestindo colete de proteção e com a presença de salva-vidas profissionais.

O bem-estar dos carneiros também é garantido pela organização do evento. “O torneio imita a modalidade adulta, mas em proporções menores, por exemplo, juízes e salva-vidas mirins. Montada em um carneiro, a criança precisa percorrer uma distância para ganhar nota”, explicou o presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, Alexandre Schenkel.

Além de toda a programação de entretenimento, a Expoverde ainda traz exposição de animais, máquinas, produtos e serviços, reunindo empresas e instituições ligadas ao comércio, indústria e agropecuária.

Expoverde 2022

A 21ª edição da Expoverde, maior feira agropecuária do município de Campo Verde, será realizada entre os dias 6 e 9 de julho, e deverá reunir empresários, produtores rurais e a população. O evento acontecerá na sede social do Sindicato Rural, que fica anexo ao Parque de Exposições, contando com uma extensa agenda de shows nacionais que incluem Wesley Safadão, João Gomes, Léo e Raphael e Fernando e Sorocaba.

A Expoverde é um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e conta com apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, ERS, Federação de Agricultura e Agropecuária de Mato Grosso (Famato) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).