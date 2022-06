Mais de 30 celulares são apreendidos durante operação em penitenciária de MT

O objetivo é acabar com os casos de crimes praticados por presos a partir da penitenciária via redes sociais e telefonemas.

O diretor da Mata Grande, Ailton Ferreira, afirmou que todos os procedimentos de prevenção são realizados no local, no entanto, ainda são feitas grandes apreensões nos raios da unidade.

Segundo o diretor, as organizações criminosas utilizam de diferentes métodos para entregar itens proibidos aos presos do local, como transporte via drones, lançamentos de pacotes sob as muralhas e até o envolvimento de recuperandos que realizam trabalhos extramuros.