Mais de 1 milhão de pessoas estão endividadas em MT, diz pesquisa

A autônoma tinha uma dívida de quase R$ 7 mil e agora gerou uma de R$ 30 mil. Como se não bastasse os juros abusivos, as ameaças são constantes. Hoje, ela reconhece que não foi uma boa alternativa para quitar as dívidas.

“Ele me mandou mensagem falando que estava mandando a dívida para uma facção criminosa. Ele fala que a facção vai vir atrás de mim. Há dois meses estou sofrendo uma tortura psicológica e hoje sempre aconselho a não fazer empréstimo com terceiros. Com o banco seu nome fica sujo mas você consegue negociar e não é ameaçado”, disse.