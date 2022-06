Mãe e filha de 6 anos que estavam desaparecidas há 8 dias são encontradas pela polícia em MT

Erika Regina Lopes da Silva, de 40 anos e a filha dela, Maria Clara Lopes da Silva, de 6 anos, estavam desaparecidas há oito dias em Cuiabá, após saírem de casa. De acordo com a Polícia Civil, elas foram encontradas nessa quinta-feira (23).

As duas são moradoras do Bairro Morada do Ouro, na capital e desapareceram após saírem de casa na quarta-feira passada (15).