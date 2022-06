Madereiros fazem protesto contra proibição de maquinários em área de desmatamento ilegal em MT

De acordo com a Sema, há menos de um mês, o avanço do desmatamento na região também foi fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), que encontrou evidências de crime ambiental, com grilagem de terra e exploração ilegal de madeira.

Desmatamento na reserva

Mato Grosso possui uma única Reserva Extrativista, a Guariba-Roosevelt, que faz parte da Amazônia Legal. De 2018 até maio deste ano, a reserva perdeu 1.778 hectares de floresta.