‘Luz na Infância’: operação contra pornografia infantil cumpre 163 mandados em 13 estados e seis países

Ao todo, são 163 mandados de busca e apreensão . Eles estão sendo cumpridos pelas polícias civis estaduais, sob coordenação do ministério, nos seguintes estados:

Na Bahia, um homem foi preso em flagrante durante o cumprimento do mandado de busca, após ser pego com imagens de pornografia infantil. Já no Espírito Santo, a operação se concentrou em três municípios. Mais informações sobre a ação devem ser divulgadas em entrevista coletiva, às 11h.

Veja os balanços das fases anteriores da Operação Luz na Infância