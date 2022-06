Justiça determina que Saúde forneça tratamento de R$ 200 mil para paciente com câncer no fígado em MT

A decisão foi dada no fim da tarde de quarta-feira (8) e estabelece que a medicação seja fornecida urgentemente, até a regressão da doença, segundo orientação médica.

O magistrado determina ainda que, caso seja necessário o uso hospitalar do medicamento, que o tratamento seja feito prioritariamente no Hospital Geral de Cuiabá, Hospital do Câncer de Mato Grosso ou na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.