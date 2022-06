Juiz mantém ação contra ex-Sefaz por pagamento a empreiteira

Do: MidiaNews

Caso se refere a uma das fases da Operação Ararath, sobre esquema de lavagem de dinheiro

A Justiça negou recursos e manteve uma ação civil por suposto ato de improbidade administrativa contra os ex-secretários de Estado Edmilson José dos Santos (Fazenda) e Eder Moraes (Fazenda e Casa Civil) e outras quatros pessoas.

A decisão é assinada pelo juiz Bruno D’ Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ações Coletivas, e foi publicada nesta quarta-feira (1º).

Além dos ex-secretários, também respondem ao processo os procuradores Dorgival Veras de Carvalho, João Virgilho do Nascimento Sobrinho e Dilmar Portilho Meira e o servidor da Procuradoria Geral do Estado, Ormindo Washington de Oliveira.

A ação é proveniente da Operação Ararath, que entre outras descobertas desvendou o pagamento irregular de R$ 61 milhões à Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda.

Segundo o MPE, o valor teve origem na cobrança de juros por atraso na quitação de obras realizadas por tal empresa entre os anos de 1987 a 1990, para a extinta Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso (Cohab).

Nesta semana, o magistrado homologou acordo de não persecução cível com a empreiteira e extinguiu o processo contra ela e os proprietários Rodolfo Aurélio Borges de Campos e o espólio de Carlos Garcia Bernardes. Eles se comprometeram a devolver R$ 42 milhões aos cofres públicos.

Na mesma decisão, o juiz reconheceu o acordo de delação premiada do ex-governador Silval Barbosa e extinguiu processo.

Nos recursos, os ex-secretários e procuradores buscavam o arquivamento da ação alegando, entre outras, a prescrição intercorrente do processo com base na nova Lei de Improbidade Administrativa.

Pela nova lei, as ações podem ser prescritas após quatro anos do seu ajuizamento caso não haja sentença. A ação em questão foi ajuizada em 2014 e até hoje não recebeu sentença.

O magistrado, porém, manteve seu entendimento – já proferido em outros processos – pela impossibilidade da retroatividade da nova Lei

Ele afirmou que a aplicação da nova norma causaria “ofensa às normas constitucionais, além de prejudicar a boa-fé objetiva e à própria paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais”.

“Rememoro que o próprio Código de Processo Civil, ao criar o instituto da prescrição intercorrente para os processos de execução cível (art. 924, inciso V7, do CPC), estabeleceu que o seu termo inicial seria a data de sua entrada em vigor (art. 1.056 do CPC), o que se mostra absolutamente coerente e em sintonia com as demais disposições do próprio Código”, escreveu.

A ação

Na ação, o MPE afirma que a empresa Encomind, para receber créditos do Estado, aceitou participar de fraude na qual os valores efetivamente pagos pela administração pública eram muito superiores ao devido, retornando grande parte destes recursos em benefício dos agentes públicos envolvidos – “os quais se utilizaram do dinheiro inclusive para pagamento de operações de empréstimos pessoais realizados junto a agiotas”.

“Trata-se, portanto, de verdadeiro esquema criminoso e ousado de desvio de dinheiro público, envolvendo os empresários da Encomind e os Agentes Públicos, tratando-se naquele momento das mais altas autoridades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”, consta em ação.

De acordo com o Ministério Público, o esquema desviou R$ 61 milhões em pagamento irregulares à empresa Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda.