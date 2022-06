Jovem de 22 anos é escolhida para ser a Rainha da Expoverde 2022

Representante terá mandato de um ano e atuará como anfitriã desta 21ª edição

Assessoria

Marciely Camila Bueno, de 22 anos, é a Rainha da Expoverde 2022. A jovem foi eleita neste último domingo (12) por um corpo de júri técnico que a escolheu para representar esta edição do evento, que acontecerá entre os dias 6 e 9 de julho. Ela agora ajudará na divulgação dos valores sociais, culturais e históricos do município, além de atuar como anfitriã da festa, recebendo a população.

A etapa final do concurso foi realizada durante o Desafio Rainha Moto Vaca. Beleza, simpatia e desenvoltura com o público foram os itens avaliados pela comissão técnica e que fizeram com que Marciely alcançasse a vitória. “Nasci e cresci aqui e, por reconhecer o valor da exposição, esse era o meu sonho, ser rainha e poder representar esse evento importante para a nossa cidade”, comenta.

Foram eleitas ainda como princesas, Ana Paula Maia Rossetti e Eduarda Souza Ribeiro. “Este ano a exposição terá um valor ainda maior para todos, por ser a primeira a ser realizada após o período de pandemia. Então, a rainha e as princesas terão um papel muito importante de fazer a acolhida do público e deixar todos à vontade”, pondera Manaíra Minuzzi, coordenadora do concurso da Rainha da Expoverde 2022.

A 21ª edição do evento, que é a maior feira agropecuária do município, deverá reunir empresários, produtores rurais e os munícipes. O evento acontecerá na sede social do Sindicato Rural, que fica anexo ao Parque de Exposições, contando com uma extensa agenda de shows nacionais que incluem Wesley Safadão, João Gomes, Léo e Raphael e Fernando e Sorocaba.

