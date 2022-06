Jovem baleada seis vezes em lanchonete acorda e deverá ser ouvida no hospital

Do: Olhar Direto

Monique Araújo Neres, 18 anos, que foi baleada seis vezes enquanto estava em uma lanchonete no bairro Cohab Nova, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá), teve uma melhora no estado de saúde e, inclusive, acordou da sedação e consegue conversar.

A previsão é de que Monique passe por uma cirurgia no fêmur nesta quarta-feira (15), no Hospital Regional, onde está internada desde o dia 7 deste mês. O delegado Marlon Richer Nogueira, responsável pelo inquérito, também deverá ouvi-la em breve.

Monique foi atingida com tiros de raspão na cabeça, maxilar, tórax e quadril. A tentativa de homicídio foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens, Monique aparece sentada com amigos.

Uma das motivações do crime pode ser o envolvimento da jovem com o PCC, facção rival do Comando Vermelho. Atualmente, existem indícios que apontam para uma guerra entre as facções pela busca de território.

Monique tem dois registros criminais, sendo que em um deles ela aparece como vítima de exploração sexual aos 13 anos. Há também uma passagem por receptação de veículos.

A reportagem apurou também que Monique já teria sido conduzida para delegacia da cidade por tráfico e uso de drogas, porte de simulacro de arma de fogo, estelionato, entre outros.

Dois suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio da jovem foram presos pela Polícia Militar. Eles estavam em uma moto vermelha e, com eles, os policiais encontraram uma arma de fogo com seis munições deflagradas.

Os suspeitos são conhecidos como “JP” e “Terrorista”, que seria um criminoso de Juara. Terrorista afirmou aos policiais que tinha uma desavença com a jovem há muito tempo e, por isso, decidiu matá-la.

No entanto, apuração da PM indica que a tentativa de homicídio tenha sido motivada por briga entre as facções criminosas.

Nas redes sociais, a jovem mostra seu estilo “mandrake” ou “mandraka”, conhecido nas periferias por ter uma estética diferenciada que traz referências do funk no Brasil. A manifestação cultural, que surgiu em São Paulo, virou tendência e passou a ser considerada um estilo de vida.