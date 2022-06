‘Indignada’, diz mãe de Isabele após Justiça soltar adolescente que atirou e matou a amiga em condomínio em Cuiabá

“[Isabele] foi morta sem qualquer chance de defesa. Desqualificar esse crime de doloso para culposo é inconcebível. Não vou me calar diante de tamanho absurdo”, diz Patrícia, mãe da jovem morta.

A adolescente foi solta com o alvará do juiz de primeira instância. Ela cumpria pena de três anos no Lar Menina Moça, que fica no Complexo do Pomeri, na capital. No entanto, ela ficou internada no local apenas 1 ano e cinco meses.