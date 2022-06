Idoso é preso em MT por matar a sogra a pauladas há 6 anos em SC

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam rondas na região, quando foram informados de que um homem, que estaria em um comércio vestido com camisa, bermuda jeans e boné preto, possivelmente, seria um suspeito com mandado de prisão em aberto.

No local, os militares fizeram a abordagem e, em ao checarem os documentos, constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

O idoso foi condenado, em regime fechado, por matar a sogra a pauladas, em Herval d’Oeste, interior de Santa Catarina, em 2016.

No entanto, ele teria fugido após o crime e era procurado pela polícia.