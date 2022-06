Homem que estava desaparecido em terra indígena é encontrado por drone do Corpo de Bombeiros em MT

A família pediu apoio aos bombeiros depois que Jesuel Evangelista Oliveira saiu de casa levando uma bolsa com roupas. Várias tentativas de buscas foram feitas pela família numa região de mata as margens do Rio Vermelho, perto ao Distrito de Jarudore, mas ele não foi localizado.

Segundo a família, Jesuel faz tratamento psicológico. As buscas iniciaram um dia após a equipe de busca ter sido acionada na noite de segunda-feira (20).

Os bombeiros começaram as buscas na região de mata junto com parentes e amigos do homem desaparecido tentando encontrar as pegadas dele. Como ele não foi localizado, os bombeiros usaram drones com censores de calor, que encontraram Jesuel.