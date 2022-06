Homem morre ao ser atropelado enquanto atravessava a BR-163

Do: MidiaNews

A vítima faleceu enquanto recebia socorro; o motorista do carro ficou ferido

Um homem, de identidade não revelada, morreu nesta terça-feira (21) após ser atropelado por um carro na BR-163, em Sinop (a 498 km de Cuiabá).

O acidente ocorreu no momento em que a vítima atravessava a rodovia. Ele foi atingido por um VW UP branco, com placa de Itabirito (MG).

A concessionária Rota do Oeste foi acionada para atender a ocorrência e chegou a prestar os primeiros socorros ao pedestre. No entanto, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante o atendimento.

O impacto violento quebrou parte do para-choque, arrancou o retrovisor e amassou o vidro do carro. O motorista sofreu escoriações e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop.

O Corpo de Bombeiros também deu apoio à ação da Rota do Oeste.

Não há detalhes de como ocorreu a dinâmica exata do acidente, porém, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) investigará a causa.