Homem é assassinado a tiros em MT; Civic fica crivado de balas

Um homem de 37 anos, identificado como Adenilson Rodrigues, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (12), em Sinop (a 489 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil local, o corpo da vítima estava caído ao lado de um Honda Civic em uma estrada de chão.

No vidro do carro, no lado do motorista, havia três marcas de tiros. No local os investigadores também encontraram cápsulas de calibre 380.

No veículo da vítima também havia uma marca de colisão na parte frontal, porém nenhum outro veículo foi localizado próximo do local do homicídio.

Segundo a imprensa local, uma das linhas de investigação é que a vítima tenha sido atraída para uma emboscada. No entanto, a versão ainda será apurada pela Polícia Civil.

O assassinato foi registrado na delegacia. Até o momento nenhum suspeito foi preso.