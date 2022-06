Homem com problema psiquiátrico furta agência e é preso em MT

Do: MidiaNews

Apesar de arrombar uma das portas do banco, o suspeito levou apenas envelopes com documentos

Um homem com problemas psiquiátricos foi preso por furtar uma agência bancária do Bradesco, localizada no Centro de Guiratinga (328 km de Cuiabá). O crime foi registrado na madrugada de quinta-feira (16).

Conforme informações da Polícia Militar, a gerente do banco acionou uma equipe por volta da 1h da manhã. Segundo ela tinham invadido a agência.

Ao chegar ao local, a Polícia não encontrou ninguém, mas a porta do interior do prédio estava arrombada e alguns envelopes, que tinham documentos dentro, sumiram.

A responsável pela agência percebeu que nenhuma quantia em dinheiro havia sido levada.

Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança do local, a Polícia identificou o suspeito e onde ele morava.

Na residência, os militares encontraram os envelopes furtados e descobriram que o homem tem o estado mental comprometido e tinha recém saído de uma internação em clínica psiquiátrica.

O suspeito foi encaminhado até a delegacia para as devidas providências.