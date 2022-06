Grupos de Teatro de Campo Verde se destacam em um dos maiores festivais de teatro do Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os grupos de teatro “Gambiarra” e “Metamorfose” da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte através do Centro Cultural participou na última semana do 15° Festival de Teatro Velha Joana, no município de Primavera do Leste, e recebeu 16 premiações e título de espetáculo destaque.

As peças apresentadas, na sexta-feira (10), foram “Confeitar” e “Páginas Para o Futuro”. Os prêmios recebidos pela peça “Confeitar” foram de destaque em cenário, figurino, sonoplastia com Edson Ribeiro, destaque texto e direção com Charles Pierre, além dos destaques atriz com Carolyne Gabriela, Gabriela Rangel, assim como outras premiações destaque de ator com João Dias e João Guimarães.

A peça “Páginas Para o Futuro” se destacou nas categorias de direção com Lucas Layon, sonoplastia e iluminação, além do destaque de atriz com Natally.

QUALIDADE E RECONHECIMENTO

A Secretária de Cultura Lazer e Esporte, Izaurides Kesia, destacou a participação do grupo de Campo Verde no 15° Festival Velha Joana. “Foi uma grande oportunidade para os grupos que nascem e se desenvolvem nas escolinhas culturais. Estou feliz, pois ver a cena teatral de Campo Verde voltando ao Destaque no Estado, fomentando e difundindo a cultura, o que é sempre importante”, comenta.

“Os Grupos Gambiarra e Metamorfose são grupos consolidados e que tem um conceito muito alto no meio do teatro mato-grossense, pois participa todos os anos dos festivais do Estado levando o nome do município, sempre trazendo premiações, além de muitas indicações, que aumenta a qualidade do grupo, além de garantir o reconhecimento”, declara Izaurides.